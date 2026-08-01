Informations pratiques

Monein

Festival LaCabanne des Arts

Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

18h30 Ouverture du festival et vin d’honneur.

19h Boeuf percussions et jongle.

20h30 Résonnances, duo aérien musicale. Cie à corps D’.

22h Golden parachute, turbo pirate party.

23h30 L’UFJ fait son show jongle, zik et lumières.

00h30 El Calife, électro orientale.

Restauration et buvette sur place. .

Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lunionfaitlajongle@gmail.com

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English : Festival LaCabanne des Arts

L’événement Festival LaCabanne des Arts Monein a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn