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Festival LaCabanne des Arts Monein

vendredi 28 août 2026 · Monein

Festival LaCabanne des Arts Monein

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Place Henri Lacabanne
Ville
64360 Monein
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Monein

Festival LaCabanne des Arts

Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

18h30 Ouverture du festival et vin d’honneur.
19h Boeuf percussions et jongle.
20h30 Résonnances, duo aérien musicale. Cie à corps D’.
22h Golden parachute, turbo pirate party.
23h30 L’UFJ fait son show jongle, zik et lumières.
00h30 El Calife, électro orientale.

Restauration et buvette sur place.   .

Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   lunionfaitlajongle@gmail.com

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English : Festival LaCabanne des Arts

L’événement Festival LaCabanne des Arts Monein a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn

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