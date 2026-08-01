Festival LaCabanne des Arts Monein
vendredi 28 août 2026 · Monein
Informations pratiques
Monein
Festival LaCabanne des Arts
Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
18h30 Ouverture du festival et vin d’honneur.
19h Boeuf percussions et jongle.
20h30 Résonnances, duo aérien musicale. Cie à corps D’.
22h Golden parachute, turbo pirate party.
23h30 L’UFJ fait son show jongle, zik et lumières.
00h30 El Calife, électro orientale.
Restauration et buvette sur place. .
Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lunionfaitlajongle@gmail.com
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English : Festival LaCabanne des Arts
L’événement Festival LaCabanne des Arts Monein a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn
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