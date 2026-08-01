Informations pratiques

Monein

Festival LaCabanne des Arts

Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

14h à 18h Biotopes poétiques (installation immersive) par Philomena Oomens.

14h30 Bal’à contes (théâtre et jongle) par Cie Hors sujet.

16h Tant qu’il ne pleut pas (cirque acrobatique) par Accros wayduo.

17h30 T’as pas vu Léon ? (marionnettes et jongle) par Cie Todo controlado.

19h30 Tabayots bal trad. Initiation à 18h30.

21h Tirage Tombola.

21h30 Don’délé, afrocaribéen.

23h Gravité zéro (théâtre poético-aérien) par Zozio, suivi du traditionnel boeuf de feu de l’UFJ et ses copains.

00h Yog (groove intergalactik).

Toute la journée des ateliers créatifs et des initiations à la jongle pour petits et grands.

Restauration et buvette sur place. .

Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lunionfaitlajongle@gmail.com

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English : Festival LaCabanne des Arts

L’événement Festival LaCabanne des Arts Monein a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn