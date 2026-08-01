Informations pratiques

Monein

Festival LaCabanne des Arts

Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

14h à 18h Le manège à pétales (mini carrousel / orgue de barbarie et jeux de bois).

14h, 16h et 17h30 Les mandadors (déambulation en échasses) par l’association Rambaleti.

15h La catcheuse et le danseur (théâtre et danse) par Soleïma arabi.

16h30 Rosi, Rosa (cirque et équilibre) par la Cie ô perché.

18h Mouches plates (swing).

Restauration et buvette sur place. .

Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lunionfaitlajongle@gmail.com

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English : Festival LaCabanne des Arts

L’événement Festival LaCabanne des Arts Monein a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn