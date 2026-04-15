Vitry-aux-Loges

Festival L’Art de rien

Château de Vaux Vitry-aux-Loges Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-18 17:00:00

fin : 2026-09-19 02:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Nouvelle édition du festival l’Art de Rien. Deux jours de musique, d’art et de rencontres. Bonne musique, good vibes, art et surtout partage, skate park pour tous, zone zen avec jeux inclusifs animés par des professionnels.

L’Art de Rien crée la surprise un festival musical et culturel haut en couleur, inclusif et festif, qui attire des milliers de festivaliers de tous horizons. Loin des grandes métropoles et des circuits culturels classiques, c’est un souffle d’énergie, de musique et de lien social qui s’invite dans le Loiret à quelques km d’Orléans. .

Château de Vaux Vitry-aux-Loges 45530 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

L’événement Festival L’Art de rien Vitry-aux-Loges a été mis à jour le 2026-04-15 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS