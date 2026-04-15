Festival L’Art de rien Vitry-aux-Loges
Festival L’Art de rien Vitry-aux-Loges vendredi 18 septembre 2026.
Vitry-aux-Loges
Festival L’Art de rien
Château de Vaux Vitry-aux-Loges Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-19 02:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Nouvelle édition du festival l’Art de Rien. Deux jours de musique, d’art et de rencontres. Bonne musique, good vibes, art et surtout partage, skate park pour tous, zone zen avec jeux inclusifs animés par des professionnels.
L’Art de Rien crée la surprise un festival musical et culturel haut en couleur, inclusif et festif, qui attire des milliers de festivaliers de tous horizons. Loin des grandes métropoles et des circuits culturels classiques, c’est un souffle d’énergie, de musique et de lien social qui s’invite dans le Loiret à quelques km d’Orléans. .
Château de Vaux Vitry-aux-Loges 45530 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
L’événement Festival L’Art de rien Vitry-aux-Loges a été mis à jour le 2026-04-15 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS
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