Animation Haloween à l’étang de la Vallée Vitry-aux-Loges

Halloween à l’Accrobranche Étang de la Vallée

Base de loisirs Étang de la Vallée Vitry-aux-Loges Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Les 24 et 25 octobre, la base de loisirs se transforme pour un Halloween pas comme les autres… Ambiance sombre, frissons garantis et expériences à vivre en pleine nature

Du 24 au 25 octobre, à partir de 14h, au programme

Animations spéciales Halloween

Activités revisitées version frissons

Ambiance immersive

Entre amis, en famille ou entre courageux, venez vivre une soirée où la nuit, la forêt et Halloween ne font plus qu’un. Restauration sur place et déguisements fortement conseillés. Oserez-vous venir ? .

Base de loisirs Étang de la Vallée Vitry-aux-Loges 45530 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 74 81 63 01 contact@bsn-aventure.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On October 24 and 25, the leisure park is transformed for a Halloween like no other? Dark atmosphere, guaranteed thrills and experiences in the heart of nature

L’événement Halloween à l’Accrobranche Étang de la Vallée Vitry-aux-Loges a été mis à jour le 2025-12-19 par ADRT45