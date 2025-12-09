Soirées de l’été Karaoké Vitry-aux-Loges

Soirées Karaoké Blind Test à l’Etang de la Vallée

Base de loisirs Étang de la Vallée Vitry-aux-Loges Loiret

Mardi 2026-07-07 19:30:00

2026-08-25 22:30:00

2026-07-07

Tous les mardis soir de juillet et août, place aux soirées karaoké en plein air, dans une ambiance conviviale et sans prise de tête. Que vous chantiez juste ou complètement faux, ici, tout le monde a sa place

Tous les mardis de juillet et août, dès 19h30, entre amis, en famille ou entre collègues, on choisit son titre, on monte sur scène (ou pas), on applaudit, on rigole et on profite de la soirée. Restauration sur place planches à partager, frites, tenders, pizzas, cocktails, bières & vins pour accompagner vos performances. Pas de pression, pas de jugement. Juste de la musique, des rires et une vraie ambiance d’été. .

Base de loisirs Étang de la Vallée Vitry-aux-Loges 45530 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 74 81 63 01 contact@bsn-aventure.fr

English :

Every Tuesday evening in July and August, karaoke evenings are held outdoors, in a friendly, no-holds-barred atmosphere. Whether you sing in tune or completely off-key, there’s a place for everyone here

