Soirées de l’été Accro-nocturnes Vitry-aux-Loges

Soirées Accrobranche Nocturne Etang de la Vallée

Base de loisirs Étang de la Vallée Vitry-aux-Loges Loiret

Tous les mercredis de l’été, vivez l’accrobranche autrement à l’Étang de la Vallée. Quand la nuit tombe, les parcours s’illuminent et l’aventure prend une toute autre dimension

Tous les mercredis, en soirée, lampes frontales fournies, parcours éclairés, sensations décuplées, grimper de nuit, franchir les ateliers dans le calme, filer sur les tyroliennes sous les étoiles… une expérience unique, entre adrénaline et magie. Restauration sur place pour prolonger la soirée. Accessible aux ados et aux adultes (selon parcours).

L’accrobranche nocturne, c’est une autre façon de vivre l’aventure. .

Base de loisirs Étang de la Vallée Vitry-aux-Loges 45530 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 74 81 63 01 contact@bsn-aventure.fr

English :

Every Wednesday in summer, experience accrobranche in a different way at Étang de la Vallée. When night falls, the courses light up and the adventure takes on a whole new dimension

