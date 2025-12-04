Festival l’Art et la Matière en Drôme des collines Exposition Yannick Vey L’alchimiste Domaine Revol Saint-Uze

Festival l’Art et la Matière en Drôme des collines Exposition Yannick Vey L’alchimiste

Domaine Revol 176 rue Hector Revol Saint-Uze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Yannick Vey donne vie à la matière, une vie chargée de symboles.

Dans le parc, rencontre avec les simoniaques, puis des cartes du tarot de Marseille… à l’intérieur du bâtiment, un labyrinthe et des personnages pris dans les flammes de l’enfer de Dante !

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Domaine Revol 176 rue Hector Revol Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes artmatdrome@gmail.com

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English :

Yannick Vey brings matter to life, a life charged with symbolism.

In the park, a meeting with simoniacs, then Marseille tarot cards… inside the building, a labyrinth and characters caught in the flames of Dante?s Inferno!

L’événement Festival l’Art et la Matière en Drôme des collines Exposition Yannick Vey L’alchimiste Saint-Uze a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche