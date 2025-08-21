Festival Le Buis Blues Festival jeudi 20 août

Place de l’église Le Buis Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Le festival blues en Limousin est de nouveau programmé en ce mois d’août et fête sa 20ème édition dans le charmant bourg du Buis pour 3 soirées inoubliables ! Au programme de ce 1er soir The See See Riders (Allemagne) et Leilani Kilgore (États-Unis). .

Place de l’église Le Buis 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 33 79 93 bourdier.l@wanadoo.fr

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English : Festival Le Buis Blues Festival jeudi 20 août

L’événement Festival Le Buis Blues Festival jeudi 20 août Le Buis a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Monts du Limousin