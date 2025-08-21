Festival Le Buis Blues Festival jeudi 20 août Le Buis
Festival Le Buis Blues Festival jeudi 20 août Le Buis jeudi 20 août 2026.
Festival Le Buis Blues Festival jeudi 20 août
Place de l’église Le Buis Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le festival blues en Limousin est de nouveau programmé en ce mois d’août et fête sa 20ème édition dans le charmant bourg du Buis pour 3 soirées inoubliables ! Au programme de ce 1er soir The See See Riders (Allemagne) et Leilani Kilgore (États-Unis). .
Place de l’église Le Buis 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 33 79 93 bourdier.l@wanadoo.fr
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English : Festival Le Buis Blues Festival jeudi 20 août
L’événement Festival Le Buis Blues Festival jeudi 20 août Le Buis a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Monts du Limousin