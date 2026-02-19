Festival le Cri de la Goutte Chézery-Forens

Festival le Cri de la Goutte

Menthières Chézery-Forens Ain

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-18 02:00:00

2026-07-17

Pour la 6ème édition, 2 soirées, 12 artistes sur scène, une journée avec une vingtaine d’activités et de loisirs en pleine nature ouverts à tous, le décor est planté pour vous accueillir de nouveau le temps d’un week-end !

Menthières Chézery-Forens 01410 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact@cridelagoutte.fr

English : Le Cri de la Goutte festival

Two evenings, ten artists on stage, one day with some thirty activities and outdoor leisure activities open to all the stage is set to welcome you back for a weekend.

