Festival le Gén’Heureux Place de la Résistance Génelard
Festival le Gén’Heureux Place de la Résistance Génelard vendredi 3 juillet 2026.
Génelard
Festival le Gén’Heureux
Place de la Résistance Le Bassin Génelard Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-24 21:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Festival gratuit pour toute la famille, spectacles variés au Bassin les vendredis soirs de juillet théâtre, musique, cirque, magie, humour…
Au programme
– Deux secondes par la Cie du petit Monsieur, suivi des aventures d’Oréade le vendredi 3 juillet ;
– Déséquilibre passager par Lolo cousins le vendredi 10 juillet ;
– Le magic comedy show par le magicien David Kleiner le vendredi 17 juillet ;
– Opus frigo 2 par la Cie Dis bonjour à la dame le vendredi 24 juillet ;
– Le cabaret aquatique par la Cie Ofam le vendredi 31 juillet. .
Place de la Résistance Le Bassin Génelard 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 79 23 12 poleculturel@genelard.fr
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English : Festival le Gén’Heureux
L’événement Festival le Gén’Heureux Génelard a été mis à jour le 2026-06-12 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II