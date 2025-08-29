Report Notes d’Été Soirée reggae Tribute à Bob Marley Génelard

Report Notes d’Été Soirée reggae Tribute à Bob Marley

Gratuit

Après un report de l’édition 2025 du à la météo, l’Office de Tourisme Creusot Montceau donne déjà rendez-vous le 28 août 2026 à Génelard pour une soirée reggae tribute à Bob Marley. Un moment festif et convivial avec pour fil conducteur la mise en lumière du patrimoine local.

Organisée par l’Office de Tourisme Creusot Montceau, la soirée Notes d’Été revient pour une 5ᵉ édition haute en couleurs !

Rendez-vous pour une ambiance 100 % reggae, sous les étoiles, avec deux concerts gratuits en plein air !

Buvette et restauration dès 18h30, et mise en lumière animée de l’école Jeanette Guyot à la tombée de la nuit.

Une soirée festive, conviviale et gratuite à ne pas manquer ! .

Place du Champ de Foire Génelard 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

