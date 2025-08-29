Visite guidée de la tranchée de Génelard Place de la Résistance Génelard

Génelard

Visite guidée de la tranchée de Génelard

Place de la Résistance Départ de la halte fluviale, au Bassin Génelard Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:30:00

fin : 2026-06-12 19:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-07-03 2026-08-28

Partez à la découverte de la tranchée du canal, étonnant ouvrage d’art, et de l’histoire du village de Génelard et de ses relations avec le canal du Centre.

Réservation en ligne jusqu’à la veille à 18h. Le jour-même, contacter l’Office de Tourisme pour vérifier la disponibilité. .

Place de la Résistance Départ de la halte fluviale, au Bassin Génelard 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

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English : Visite guidée de la tranchée de Génelard

L’événement Visite guidée de la tranchée de Génelard Génelard a été mis à jour le 2026-05-12 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II