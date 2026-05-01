Visites guidées et conférence autour de la ligne de démarcation Place de la Résistance Le Bassin Génelard

Génelard

Visites guidées et conférence autour de la ligne de démarcation

Place de la Résistance Le Bassin Centre d’interprétation de la ligne de démarcation Génelard Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 17:30:00

fin : 2026-05-27 18:30:00

Date(s) :

2026-05-27

À l’occasion de la Journée nationale de la Résistance, le 27 mai, la municipalité propose deux visites guidées du centre d’interprétation de la ligne de démarcation, une balade commentée de la tranchée du canal et une conférence autour de l’histoire de la ligne à la salle polyvalente par Sébastien Joly (salle polyvalente située rue Nationale). .

Place de la Résistance Le Bassin Centre d’interprétation de la ligne de démarcation Génelard 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 79 23 12 poleculturel@genelard.fr

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English : Visites guidées et conférence autour de la ligne de démarcation

L’événement Visites guidées et conférence autour de la ligne de démarcation Génelard a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)