Festival Le Son du Bois Saint-Loup-sur-Semouse
Festival Le Son du Bois Saint-Loup-sur-Semouse samedi 18 avril 2026.
Festival Le Son du Bois
Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-19 23:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Ce festival réunit, inspire et met en lumière toute la richesse de la guitare sous toutes ses formes. C’est un rendez-vous qui se veut festif en musique, point d’orgue samedi soir avec un concert de Grumpy O Sheep puis Rozedale.
Le festival “LE SON DU BOIS” est né, sous l’égide de l’association Morceau de Musique, créée pour organiser cette manifestation, la ville de Saint Loup sur Semouse, “La Cité du Meuble”, accueillera notre festival, les 18 et 19 Avril prochains. .
Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Le Son du Bois
L’événement Festival Le Son du Bois Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-03-03 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)