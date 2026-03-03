Festival Le Son du Bois

Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-19 23:30:00

2026-04-18

Ce festival réunit, inspire et met en lumière toute la richesse de la guitare sous toutes ses formes. C’est un rendez-vous qui se veut festif en musique, point d’orgue samedi soir avec un concert de Grumpy O Sheep puis Rozedale.

Le festival “LE SON DU BOIS” est né, sous l’égide de l’association Morceau de Musique, créée pour organiser cette manifestation, la ville de Saint Loup sur Semouse, “La Cité du Meuble”, accueillera notre festival, les 18 et 19 Avril prochains. .

Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

