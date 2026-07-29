Informations pratiques

Hasparren

Festival le temps d’aimer

Place des Tilleuls Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Version de rue, directe et percutante, cette création du jeune collectif convoque l’imaginaire des sorginak. En Doc Martens et jupes traditionnelles, les interprètes composent un akelarre contemporain, puissant, qui se prolonge dans un grand moment participatif et festif où chacun est invité à entrer dans la danse.

Première partie Dantzalai Konpania

En première partie, la chorégraphe Eneka Bordato réunit les danseurs de son atelier adulte autour d’une pièce sensible célébrant la rencontre.

En cas de pluie repli Salle Mendeala .

Place des Tilleuls Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 92 96 20

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English : Festival le temps d’aimer

L’événement Festival le temps d’aimer Hasparren a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque