Festival le temps d’aimer Hasparren
dimanche 20 septembre 2026 · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
Festival le temps d’aimer
Place des Tilleuls Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Version de rue, directe et percutante, cette création du jeune collectif convoque l’imaginaire des sorginak. En Doc Martens et jupes traditionnelles, les interprètes composent un akelarre contemporain, puissant, qui se prolonge dans un grand moment participatif et festif où chacun est invité à entrer dans la danse.
Première partie Dantzalai Konpania
En première partie, la chorégraphe Eneka Bordato réunit les danseurs de son atelier adulte autour d’une pièce sensible célébrant la rencontre.
En cas de pluie repli Salle Mendeala .
Place des Tilleuls Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 92 96 20
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English : Festival le temps d’aimer
L’événement Festival le temps d’aimer Hasparren a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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