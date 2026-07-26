Festival Légendes et sortilèges Salle André Dugert Sault-de-Navailles
dimanche 2 août 2026 · Salle André Dugert · Sault-de-Navailles
Informations pratiques
Sault-de-Navailles
Festival Légendes et sortilèges
Salle André Dugert 400 Rue de France Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Au programme
décoration d’une porte de fées
11h donnez vie à votre propre dragon
14h préparation d’une potion magique
15h création de bougies d’intentions
16h création d’un chaudron magique.
Ateliers pour enfants d’une durée de 30 à 45 minutes chacun.
Atelier création de bougies adulte et enfant d’une durée de 45 à 60 minutes. .
Salle André Dugert 400 Rue de France Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 71 07 40
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English : Festival Légendes et sortilèges
L’événement Festival Légendes et sortilèges Sault-de-Navailles a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn