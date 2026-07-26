Festival Légendes et sortilèges Salle André Dugert Sault-de-Navailles

Informations pratiques

Sault-de-Navailles

Festival Légendes et sortilèges

Salle André Dugert 400 Rue de France Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Au programme

décoration d’une porte de fées

11h donnez vie à votre propre dragon

14h préparation d’une potion magique

15h création de bougies d’intentions

16h création d’un chaudron magique.

Ateliers pour enfants d’une durée de 30 à 45 minutes chacun.

Atelier création de bougies adulte et enfant d’une durée de 45 à 60 minutes. .

Salle André Dugert 400 Rue de France Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 71 07 40

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English : Festival Légendes et sortilèges

L’événement Festival Légendes et sortilèges Sault-de-Navailles a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn