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AGENDA · Luc-en-Diois

Festival l’Envol du Colibri Les Sophoras Luc-en-Diois

jeudi 13 août 2026 · Les Sophoras · Luc-en-Diois

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Les Sophoras
Adresse
23 rue des Sophoras
Ville
26310 Luc-en-Diois
Département
Drôme
Tarif
275 275 380 Pass Luciole, places limitées

Luc-en-Diois

Festival l’Envol du Colibri

Les Sophoras 23 rue des Sophoras Luc-en-Diois Drôme

Tarif : 275 – 275 – 380 EUR

Pass Luciole, places limitées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Quatre jours de bien-être, de rencontres et de connexion au Vivant. Ateliers de yoga, qi gong, chamanisme, constellations, tantra, siestes sonores, cérémonies, concert et espaces de partage, dans une ambiance chaleureuse, conviviale et inspirante.
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Les Sophoras 23 rue des Sophoras Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   envolducolibri.26@gmail.com

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English :

Four days of well-being, encounters, and connection with life. Workshops on yoga, qi gong, shamanism, family constellations, tantra, sound naps, ceremonies, a concert, and spaces for sharing—all in a warm, friendly, and inspiring atmosphere.

L’événement Festival l’Envol du Colibri Luc-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays Diois