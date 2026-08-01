Festival l’Envol du Colibri Les Sophoras Luc-en-Diois
jeudi 13 août 2026 · Les Sophoras · Luc-en-Diois
Informations pratiques
Luc-en-Diois
Festival l’Envol du Colibri
Les Sophoras 23 rue des Sophoras Luc-en-Diois Drôme
Tarif : 275 – 275 – 380 EUR
Pass Luciole, places limitées
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Quatre jours de bien-être, de rencontres et de connexion au Vivant. Ateliers de yoga, qi gong, chamanisme, constellations, tantra, siestes sonores, cérémonies, concert et espaces de partage, dans une ambiance chaleureuse, conviviale et inspirante.
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Les Sophoras 23 rue des Sophoras Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes envolducolibri.26@gmail.com
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English :
Four days of well-being, encounters, and connection with life. Workshops on yoga, qi gong, shamanism, family constellations, tantra, sound naps, ceremonies, a concert, and spaces for sharing—all in a warm, friendly, and inspiring atmosphere.
L’événement Festival l’Envol du Colibri Luc-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays Diois