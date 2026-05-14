Festival Les 24h du Tormellier Les Jardins du Tormellier Saint-Pierre-de-Cormeilles

Saint-Pierre-de-Cormeilles

Festival Les 24h du Tormellier

Les Jardins du Tormellier 1 chemin du tormellier Saint-Pierre-de-Cormeilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

L’association Les Fous Du Foudre accueillie aux Jardins Du Tormellier est heureuse de vous proposer Les 24h du Tormellier , un festival tourné vers le local, la solidarité et la transition sous toutes ses formes.

Au programme

– Le vendredi MST, Primitive limousine, Douche, Aymeric Simon et Howling house band

– Le samedi Parrots tones, Kate White, Crooked Nails, Lux ornot, Gogo juice, et DJ Francesco set vinyl.

Deux spectacles vous seront également proposés Voyage de Mëlodybêwiz de LH Plume et Le cabaret d’hymlandris par la Compagnie SDF. .

Les Jardins du Tormellier 1 chemin du tormellier Saint-Pierre-de-Cormeilles 27260 Eure Normandie

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English : Festival Les 24h du Tormellier

L’événement Festival Les 24h du Tormellier Saint-Pierre-de-Cormeilles a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge