FESTIVAL LES AIGUILLEURS // 26 & 27 Juin 2026, SUM / Le 111, Sèvres

FESTIVAL LES AIGUILLEURS // 26 & 27 Juin 2026 26 – 28 juin SUM / Le 111 Hauts-de-Seine

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T01:00:00+02:00

Les Aiguilleurs est un festival de musiques actuelles éclectiques et électro en prix libre, en extérieur et intérieur, qui a lieu chaque année à Sèvres (92) aux portes de Paris.

C’est devenu le seul festival indépendant de cette ampleur sur un modèle de prix libre et solidaire en Île-de-France. Évoluant dans une zone géographique (petite couronne parisienne) ou de très grands festivals ont lieu chaque année accueillant des artistes très connus et des dizaines de milliers de festivaliers par jour, nous pensons que le succès grandissant des Aiguilleurs est justement dû à son positionnement inverse : événement prônant la découverte et la « niche » musicale, dans un cadre de micro-festival, associatif, familial et multigénérationnel. Le tout en prix libre à l’entrée pour favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous.

La programmation 2026 est en ligne sur le site :

https://www.festivalaiguilleurs.fr/

SUM / Le 111 111 rue des Bruyères Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalaiguilleurs.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/festivals/festival-les-aiguilleurs-2026 »}] [{« link »: « https://www.festivalaiguilleurs.fr/ »}]

Le festival Les Aiguilleurs s’apprête à fêter sa 11ème édition les 26 et 27 juin prochain, et pour la première fois, l’événement s’agrandit sur 2 jours consécutifs. festival dub

@Olivier Zelen @Sum Asso