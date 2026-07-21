Informations pratiques

Port-Bail-sur-Mer

Festival Les Arches en Jazz 2026

Port-Bail-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 12:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Les ARCHES en JAZZ, c’est un projet culturel et éducatif élaboré par une équipe locale, destiné à fédérer un large auditoire autour du jazz et des musiques improvisées (blues, soul, musiques du monde…) à travers le Cotentin.

Le souffle musical, tel que souhaite le faire vivre ce projet, ne consiste pas à plaquer des artistes et des notes sur un décor magique, mais bien à impliquer toute une population, dans sa richesse et sa diversité (habitants, résidents secondaires, touristes), en animant l’ensemble du territoire concerné.

Les ARCHES en JAZZ, 6ème édition, c’est un week-end de découvertes et de partage autour d’une demi-douzaine de concerts dans des scènes inattendues !

Au programme de cette édition 2026

> JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026

Cinéma Le Rialto Rue de la Libération La Haye / 5.50€

Projection du film LET’S GO LOST, de Bruce Weber.

Un documentaire magistral sur la vie tourmentée du trompettiste Chet Baker.

> VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026

EDEMZI

15h / Chapelle de Denneville Plage Port-Bail-sur-Mer / Gratuit

Ziad BEN YOUSSEF (oud, percussions, voix), Edouard LHOUMEAU (duduk, saxphone), Emmanuel HEREDIA Y BRIGANT (human beatbox, voix).

Ce trio, dont la musique explore les rapports étroits entre jazz et musiques du monde, donne une représentation en avant-première à l’intention des élèves des écoles primaires de Port-Bail-sur-Mer.

OLIVE ET LES BARONNES

17h / Médiathèque Port-Bail-sur-Mer / Gratuit

La rencontre de deux voix singulières, entre jazz, musiques du monde et explorations vocales, et d’une comédienne dont les textes intimes à l’imaginaire riche se veulent le reflet de notre époque.

20h30 / Salle Emile Jeanne, Saint-Lô d’Ourville Port-Bail-sur-Mer / 12€

– TRIO HARMEN

Clémence GAUDIN (contrebasse), Mathias LEVY (violon), Rémi SCIUTO (saxophones).

La musique acoustique immersive de cet ensemble pense le son comme une matière vivante. Entre silence et densité, les timbres des instruments se mêlent et s’harmonisent avec jouissance et élégance.

– DANIEL ZIMMERMANN 4TET / SNAPSHOTS

Daniel ZIMMERMANN (trombone), Pierre DURAND (guitare), Elise BLANCHARD (basse), Julien CHARLET (batterie).

Maître de l’un des instruments les plus expressifs du jazz, Daniel Zimmerman nous emmène dans une exploration volubile et charmeuse d’univers empruntés aussi bien à La Nouvelle-Orléans qu’à Serge Gainsbourg.

> SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2026

DEUX SOUFFLEURS SUR UN FIL

12h00 / Chapelle de Denneville Plage Port-Bail-sur-Mer / 12,00€

Daniel ZIMMERMANN (trombone), Eric SEVA (saxophone baryton).

Ce duo insolite propose un mélange de sons boisés, profonds et puissants au service de musiques populaires du XXe siècle et de compositions personnelles, entre Piazzolla, Grappelli, Brésil et valses musettes.

EDEMZI

17h00 / Chapelle de Denneville Plage Port-Bail-sur-Mer / 12,00€

Ziad BEN YOUSSEF (oud, percussions, voix), Edouard LHOUMEAU (duduk, saxophone), Emmanuel HEREDIA Y BRIGANT (human beatbox, voix).

Alliance de traditions ancestrales et de sonorités contemporaines, ce trio explore avec une sensibilité à fleur de peau des mélodies et des rythmes venus d’Arménie comme du jazz, du Maghreb ou du Moyen-Orient.

20h30 / Salle Émile Jeanne, Saint Lô d’Ourville Port-Bail-sur-Mer / 12,00€

– MORFIN & ZIAD

Séverine MORFIN (alto), Malik ZIAD (mandol, guembri).

Cette rencontre d’une musicienne classique et d’un spécialiste des cultures du Maghreb fait entrer en résonance, par la richesse de l’improvisation, l’espace, le temps et tout l’indicible du monde.

– [ELLES]

Sandra NKAKE (chant, guitare), Jî DRÛ (flûte, chant), Paul COLOMB (violoncelle, chant).

[Elles], propose une approche singulière des instruments et de la voix, créant un objet sonore unique. [Elles] est un spectacle qui interroge notre rapport à la musique à partir de chansons écrites et composées par des femmes qui ont résonné en nous.

> DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2026

PAPANOSH BAL TU-DANSES-TU?

12h00 / Le havre de Port-Bail-sur-Mer / Gratuit

Alejandra CHARRY (percussions, chant), Quentin GHOMARI (trompette, chant), Raphaël QUENEHEN (saxophones, chant), Jean-François RIFFAUD (guitare), Thibault CELLIER (contrebasse), Jérémie PIAZZA (batterie).

En guise de bouquet final de la 6e édition des Arches, un bal qui valse autour de grooves entêtants, de chansons mexicaines et de tarentelles enjazzées !

Réservations pour concerts payants uniquement.

Festival organisé par l’association Jazz & Musiques en Cotentin. .

Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Festival Les Arches en Jazz 2026

L’événement Festival Les Arches en Jazz 2026 Port-Bail-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cotentin