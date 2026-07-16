Villes en scène > Le voyage de Wolfgang compagnie Tel jour Telle nuit Salle polyvalente Port-Bail-sur-Mer

Informations pratiques

Port-Bail-sur-Mer

Villes en scène > Le voyage de Wolfgang compagnie Tel jour Telle nuit

Salle polyvalente Porbail Port-Bail-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:30:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Un voyage à travers la musique de Mozart pour le jeune public

Né du désir de la chanteuse lyrique Marie-Bénédicte Souquet de partager son amour pour la musique de Mozart, ce conte lyrique raconte l’histoire d’un enfant parti à la découverte du monde.

Cet enfant, c’est Wolfgang, il a la tête pleine de soleil et le cœur en croissant de lune. Au fil des quatre saisons, tel un petit aventurier, Wolfgang vit un véritable parcours initiatique. Ses espoirs et ses doutes, ses joies et ses peines seront dits par sa musique intérieure, la musique de Mozart.

Arrangés pour voix, accordéon et viole de gambe, Le Voyage de Wolfgang est un véritable voyage à travers la musique de Mozart, de La Flûte enchantée à Cosi fan tutte en passant par la Petite musique de nuit et même La marche turque !

A la suite du spectacle, un temps d’échange, sous forme de débat philosophique et ludique, est proposé, afin d’aider les petits comme les grands à mettre des mots sur ses émotions.

Conte lyrique 55 min Tout public, dès 6 ans. .

Salle polyvalente Porbail Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 2 33 04 32 86 e.deme@portbail.fr

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English : Villes en scène > Le voyage de Wolfgang compagnie Tel jour Telle nuit

L’événement Villes en scène > Le voyage de Wolfgang compagnie Tel jour Telle nuit Port-Bail-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par CD50 Culture