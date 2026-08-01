Festival Crescend’art Rue Hellouin Port-Bail-sur-Mer
mardi 18 août 2026 · Rue Hellouin · Port-Bail-sur-Mer
Informations pratiques
Port-Bail-sur-Mer
Festival Crescend’art
Rue Hellouin Eglise St Martin Port-Bail-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-18
L’association Crescend’art domicilié à Portbail organise depuis quelques années des concerts estivaux, Trio SAC A ZIC, duo DAME D’AME, récital de piano…
Pour la 5ème édition de ce festival, vous trouverez certains membres de la famille Le Roux, mais également de nouveaux invités avec notamment Jean-Blaise Le Pestacle . Le festival Crescend’art est ouvert à toutes et à tous, entrée libre.
Mardi 18 aout à 18h le pestacle, à 20h45 Histoire du Jazz au piano, mardi 19 aout à 18h Opéra à bretelles. .
Rue Hellouin Eglise St Martin Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 6 51 47 26 23 rvaccordeon@gmail.com
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English : Festival Crescend’art
L’événement Festival Crescend’art Port-Bail-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Cotentin La Côte des Isles
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