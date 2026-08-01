Festival Crescend’art Rue Hellouin Port-Bail-sur-Mer

Informations pratiques

Port-Bail-sur-Mer

Festival Crescend’art

Rue Hellouin Eglise St Martin Port-Bail-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-18

L’association Crescend’art domicilié à Portbail organise depuis quelques années des concerts estivaux, Trio SAC A ZIC, duo DAME D’AME, récital de piano…

Pour la 5ème édition de ce festival, vous trouverez certains membres de la famille Le Roux, mais également de nouveaux invités avec notamment Jean-Blaise Le Pestacle . Le festival Crescend’art est ouvert à toutes et à tous, entrée libre.

Mardi 18 aout à 18h le pestacle, à 20h45 Histoire du Jazz au piano, mardi 19 aout à 18h Opéra à bretelles. .

Rue Hellouin Eglise St Martin Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 6 51 47 26 23 rvaccordeon@gmail.com

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English : Festival Crescend’art

L’événement Festival Crescend’art Port-Bail-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Cotentin La Côte des Isles