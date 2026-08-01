Parenthèse en Terre d’Expression LES PIEUX Port-Bail-sur-Mer

Informations pratiques

Port-Bail-sur-Mer

Parenthèse en Terre d’Expression

LES PIEUX 32 Route de Barneville Carteret Port-Bail-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Parenthèse en Terre d’expression L’Empreinte du Vivant

Offrez-vous un après-midi pour ralentir, créer et vous reconnecter à la nature. Cet atelier, animé par L’Essentiel d’Aline et La Pâte Folle, associe Journal Créatif® et modelage de la terre avec empreintes végétales. Repartez avec une création unique façonnée par vos mains. Aucune compétence artistique n’est nécessaire.

?? Mercredi 12 août 2026 14 h à 17 h

?? Les Pieux 32 route de Barneville

?? 75 € (matériel et cuisson compris) Sur réservation. .

LES PIEUX 32 Route de Barneville Carteret Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 6 18 54 30 18 Lebarillieraline@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parenthèse en Terre d’Expression

L’événement Parenthèse en Terre d’Expression Port-Bail-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cotentin La Hague