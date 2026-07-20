Villes en scène > Rising Ape compagnie Mob à Sisyphe Portbail Port-Bail-sur-Mer
mercredi 24 mars 2027 · Portbail · Port-Bail-sur-Mer
Informations pratiques
Port-Bail-sur-Mer
Villes en scène > Rising Ape compagnie Mob à Sisyphe
Portbail Place Edmond Laquaine Port-Bail-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-24 20:30:00
fin : 2027-03-24
Date(s) :
2027-03-24
Quand le cirque redevient travail et le travail un véritable cirque !
Une radio gueule une chanson des Sleaford Mods, un bureau fume, des carnets s’empilent… Il bouge tellement vite qu’il devient flou. Il ne fait qu’accélérer. Accélérer à travers la vie comme une fusée à travers le vide trouvant toutes les solutions de l’ingénieur pour diminuer la friction, dans un cirque de productivité absurde, joyeux et sinistre.
Il est nous, et nous, on est lui.
Jongleur, acrobate et comédien, Idriss Roca questionne dans ce spectacle de cirque, notre rapport à l’hyper productivité, à notre désir d’essayer de jongler avec tout, tout le temps, et à ce mot Travail , qui n’est pas toujours totalement clair…
Cirque, jonglage 1h Tout public, dès 8 ans .
Portbail Place Edmond Laquaine Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 2 33 04 32 86 e.deme@portbail.fr
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English : Villes en scène > Rising Ape compagnie Mob à Sisyphe
L’événement Villes en scène > Rising Ape compagnie Mob à Sisyphe Port-Bail-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par CD50 Culture
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