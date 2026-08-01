Festival Les Balades Musicales Connaught Brass Combret
samedi 22 août 2026 · Combret
Informations pratiques
Combret
Festival Les Balades Musicales Connaught Brass
Combret Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
500 ans de musique pour cuivres avec le quintet de cuivres Connaught Brass , oeuvres de Gabrieli, Fauré, Piazolla et des compositions contemporaines.
Connaught Brass insuffle une nouvelle vie à la musique de chambre pour cuivres.
A travers un répertoire éclectique, de Gabrieli à Bersntein en passant par Fauré, Piazzolla et des partitions contemporaines, la maîtrise technique de ces cinq jeunes interprètes laisse sans voix !
Une formation audacieuse et dynamique pour une expérience de concert unique et captivante ! 20 .
Combret 12370 Aveyron Occitanie +33 6 89 04 06 01 catherine.cresci@orange.fr
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English :
500 Years of Brass Music with the Connaught Brass Brass Quintet, featuring works by Gabrieli, Fauré, Piazzolla, and contemporary compositions.
L’événement Festival Les Balades Musicales Connaught Brass Combret a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Combret (Aveyron)
- Concert Connaught Brass Quintette Combret 22 août 2026