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Festival Les Balades Musicales Connaught Brass Combret

samedi 22 août 2026 · Combret

Festival Les Balades Musicales Connaught Brass Combret

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Ville
12370 Combret
Département
Aveyron
Tarif
20 Tarif de base plein tarif

Combret

Festival Les Balades Musicales Connaught Brass

Combret Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

500 ans de musique pour cuivres avec le quintet de cuivres Connaught Brass , oeuvres de Gabrieli, Fauré, Piazolla et des compositions contemporaines.
Connaught Brass insuffle une nouvelle vie à la musique de chambre pour cuivres.
A travers un répertoire éclectique, de Gabrieli à Bersntein en passant par Fauré, Piazzolla et des partitions contemporaines, la maîtrise technique de ces cinq jeunes interprètes laisse sans voix !
Une formation audacieuse et dynamique pour une expérience de concert unique et captivante ! 20  .

Combret 12370 Aveyron Occitanie +33 6 89 04 06 01  catherine.cresci@orange.fr

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English :

500 Years of Brass Music with the Connaught Brass Brass Quintet, featuring works by Gabrieli, Fauré, Piazzolla, and contemporary compositions.

L’événement Festival Les Balades Musicales Connaught Brass Combret a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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