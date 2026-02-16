Festival LES BALDIFOLIES Terrain près de la salle polyvalente Bais

Festival LES BALDIFOLIES

Festival de musique amateur réunissant plus de 1000 musiciens

Le festival des Baldifolies est organisé par l’harmonie de Bais (53). Ce groupe d’une quarantaine de joyeux musiciens organise ce festival pour promouvoir la pratique de la musique amateur et mettre en avant tous les ensembles musicaux du département de la Mayenne et régions limitrophes. Avec la participation de plus de 35 groupes, soit plus de 1000 musiciens, cet évènement est maintenant devenu incontournable.

Groupes de Jazz, de Funk, Steel Bands, Orchestres d’Harmonie ou Symphonique, Chorales, Fanfare de Rue, Brass Band…

Chacun trouvera mélodie à son oreille!

Cette année, présence du groupe Archimède et une belle surprise vous attend la création d’un grand chœur qui rassemblera plusieurs chorales avec l’Orchestre Symphonique de la Haute Mayenne.

Le groupe le bal des Variétistes clôturera la soirée ( de 23h à 1h).

Parkings, buvette, restauration rapide sur place.

Festival gratuit éco-responsable. .

Terrain près de la salle polyvalente Route de Normandie Bais 53160 Mayenne Pays de la Loire festivaldesbaldifolies@gmail.com

Amateur music festival featuring over 1,000 musicians

