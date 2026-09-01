Festival les Clavecins de Chartres Concert du chœur et de la Maîtrise du conservatoire Chartres
dimanche 11 avril 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Festival les Clavecins de Chartres Concert du chœur et de la Maîtrise du conservatoire
Place Saint Aignan Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-04-11 17:00:00
fin : 2027-04-11 18:30:00
Date(s) :
2027-04-11
Venez découvrir un concert de musique ancienne par le chœur et la Maîtrise du conservatoire, avec l’ensemble Chant de Flore et l’association des Clavecins de Chartres.
Rendez-vous incontournable des amoureux de la musique ancienne, ces 3 concerts, en partenariat avec l’association des Clavecins de Chartres, programmés chaque année dans leur festival, sont aussi l’occasion pour les élèves et musiciens confirmés du département d’Eure-et-Loir, instrumentistes et chanteurs, de se retrouver le temps de 3 sessions de stage et de se perfectionner dans la stylistique baroque en abordant les chefs-d’œuvre du répertoire sur instruments anciens. 15 .
Place Saint Aignan Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire clavecinsdechartres@gmail.com
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English :
Come enjoy a concert of early music performed by the conservatory’s choir and children’s choir, along with the Chant de Flore ensemble and the Chartres Harpsichord Society.
L’événement Festival les Clavecins de Chartres Concert du chœur et de la Maîtrise du conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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