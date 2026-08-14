Informations pratiques

Osséja

FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE LES PLUS CÉLÈBRES MUSIQUES DE FILM: TRIO ARMANY

Osséja Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE Les plus célèbres musiques de film par Trio Armany. Morricone. Grands Thèmes du cinéma.

GRATUIT 12 ans…

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Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 07 35 45

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English :

LES CLES DU CLASSIQUE FESTIVAL The Most Famous Film Scores Performed by Trio Armany. Morricone. Great Themes from the Movies.

FREE Ages 12 and up…

L’événement FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE LES PLUS CÉLÈBRES MUSIQUES DE FILM: TRIO ARMANY Osséja a été mis à jour le 2026-08-03 par OTC PYRENEES CERDAGNE