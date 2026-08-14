UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Osséja

FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE LES PLUS CÉLÈBRES MUSIQUES DE FILM: TRIO ARMANY Osséja

vendredi 14 août 2026 · Osséja

FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE LES PLUS CÉLÈBRES MUSIQUES DE FILM: TRIO ARMANY Osséja

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
66340 Osséja
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
12 12 12 Tarif réduit Tarif réduit

Osséja

FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE LES PLUS CÉLÈBRES MUSIQUES DE FILM: TRIO ARMANY

Osséja Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE Les plus célèbres musiques de film par Trio Armany. Morricone. Grands Thèmes du cinéma.
GRATUIT 12 ans…
  .

Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 07 35 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LES CLES DU CLASSIQUE FESTIVAL The Most Famous Film Scores Performed by Trio Armany. Morricone. Great Themes from the Movies.
FREE Ages 12 and up…

L’événement FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE LES PLUS CÉLÈBRES MUSIQUES DE FILM: TRIO ARMANY Osséja a été mis à jour le 2026-08-03 par OTC PYRENEES CERDAGNE

À voir aussi à Osséja (Pyrénées-Orientales)