FESTIVAL LES EXCENTRIQUES DE L’ESCALE L’ESCALE Tournefeuille
FESTIVAL LES EXCENTRIQUES DE L’ESCALE L’ESCALE Tournefeuille vendredi 12 juin 2026.
Tournefeuille
FESTIVAL LES EXCENTRIQUES DE L’ESCALE
L’ESCALE COULEE VERTE DU TOUCH Tournefeuille Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
5ème édition pour ce festival familial et en plein air ! Venez profiter d’une journée, d’une soirée ou de quelques heures dans un cadre accueillant, artistique et convivial.
L’Escale vous donne rendez-vous autour d’un programme de spectacles, ateliers, installations, concerts !
Entièrement gratuit, ce festival prend place dans le site naturel de la coulée verte du Touch.
Voici le programme
VENDREDI 12 JUIN (à partir de 18h15)
– Djangologies à 18h15 Ensemble de Jazz
– Le médecin malgré lui … Affreux, sales & méchants à 19h théâtre
– Dans l’ombre des oiseaux à 20H30 Poésie accrobatique
– Deeplodocus à 21h15 animation musicale
SAMEDI 13 JUIN
– Atelier danse contemporaine à 14h initiation dès 8 ans
– Presq à 15h spectacle de rue
– Définition de l’oeuvre d’art comme acte de confiance aux spectateurs à 16h30, 18h et 19h30 cirque dansé
– L’armoire à 17h cirque, danse
– Bailabal à 18h30 bal participatif
– Sensible à 20h acrobatie et théâtre
– Gagarine is not dead à 21h cirque acrobatique
– Panda’s cover gang à 22h fanfare
Et de nombreuses autres animations en continu. .
L’ESCALE COULEE VERTE DU TOUCH Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 60 30 webmestre@mairie-tournefeuille.fr
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English :
5th edition of this open-air family festival! Come and enjoy a day, an evening or a few hours in a welcoming, artistic and friendly setting.
L’événement FESTIVAL LES EXCENTRIQUES DE L’ESCALE Tournefeuille a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE