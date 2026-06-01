FESTIVAL LES EXCENTRIQUES DE L’ESCALE L’ESCALE Tournefeuille

Tournefeuille

FESTIVAL LES EXCENTRIQUES DE L’ESCALE

L’ESCALE COULEE VERTE DU TOUCH Tournefeuille Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

5ème édition pour ce festival familial et en plein air ! Venez profiter d’une journée, d’une soirée ou de quelques heures dans un cadre accueillant, artistique et convivial.

L’Escale vous donne rendez-vous autour d’un programme de spectacles, ateliers, installations, concerts !

Entièrement gratuit, ce festival prend place dans le site naturel de la coulée verte du Touch.

Voici le programme

VENDREDI 12 JUIN (à partir de 18h15)

– Djangologies à 18h15 Ensemble de Jazz

– Le médecin malgré lui … Affreux, sales & méchants à 19h théâtre

– Dans l’ombre des oiseaux à 20H30 Poésie accrobatique

– Deeplodocus à 21h15 animation musicale

SAMEDI 13 JUIN

– Atelier danse contemporaine à 14h initiation dès 8 ans

– Presq à 15h spectacle de rue

– Définition de l’oeuvre d’art comme acte de confiance aux spectateurs à 16h30, 18h et 19h30 cirque dansé

– L’armoire à 17h cirque, danse

– Bailabal à 18h30 bal participatif

– Sensible à 20h acrobatie et théâtre

– Gagarine is not dead à 21h cirque acrobatique

– Panda’s cover gang à 22h fanfare

Et de nombreuses autres animations en continu. .

L’ESCALE COULEE VERTE DU TOUCH Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 60 30 webmestre@mairie-tournefeuille.fr

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English :

5th edition of this open-air family festival! Come and enjoy a day, an evening or a few hours in a welcoming, artistic and friendly setting.

L’événement FESTIVAL LES EXCENTRIQUES DE L’ESCALE Tournefeuille a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE