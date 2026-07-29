Festival Les Farfelus Saint-Astier
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Festival Les Farfelus
Le petit Pré Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Festival des arts de la rue, humour et cirque, 3ème édition.
Tout public. Gratuit.
Le Petit Pré.
La Fabrique 05 53 02 41 99
Festival des arts de la rue, humour et cirque, 3ème édition au Petit Pré
Prévoir tapis ou chaise pliante
Gratuit
La Fabrique 05 53 02 41 99 .
Le petit Pré Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99
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English : Festival Les Farfelus
Street Arts, Comedy, and Circus Festival, 3rd edition.
For all ages. Free.
Le Petit Pré.
La Fabrique 05 53 02 41 99
L’événement Festival Les Farfelus Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord
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