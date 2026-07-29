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Festival Les Farfelus Saint-Astier

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Astier

Festival Les Farfelus Saint-Astier

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Le petit Pré
Ville
24110 Saint-Astier
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Astier

Festival Les Farfelus

Le petit Pré Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Festival des arts de la rue, humour et cirque, 3ème édition.

Tout public. Gratuit.

Le Petit Pré.
La Fabrique 05 53 02 41 99
Festival des arts de la rue, humour et cirque, 3ème édition au Petit Pré

Prévoir tapis ou chaise pliante
Gratuit

La Fabrique 05 53 02 41 99   .

Le petit Pré Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99 

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English : Festival Les Farfelus

Street Arts, Comedy, and Circus Festival, 3rd edition.

For all ages. Free.

Le Petit Pré.
La Fabrique 05 53 02 41 99

L’événement Festival Les Farfelus Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord

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