Festival : les Femmes d’Amérique du Sud font leur cinéma

Pour sa 6ᵉ édition, Pampa Films Fr et Sine Nomine Collectif en collaboration avec Dulac Cinémas, présente Le festival « Cinéma de Femmes d’Amérique du Sud » du 6 au 9 mars 2024 au cinéma Reflet Médicis à Paris 5ᵉ et des séances spéciales auront lieu à Césure à Paris 5ᵉ

Cinéma de Femmes c’est une manifestation des représentations des femmes et de la diversité des genres dans le cinéma sud-américain. Avec ce festival, nous promouvons et mettons en lumière les films de femmes et la communauté LGBTQIA+ qui n’ont pas encore de distribution en Europe.

Cinéma des Femmes se déroule pendant le mois de mars en l’honneur de la Semaine internationale des droits des femmes. Plusieurs films de la région sont programmés chaque année et diffusés dans leur langue d’origine avec des sous-titres en français.

Ces films abordent des sujets essentiels et universels au cœur des débats contemporains comme la féminité, le féminisme, la maternité / Famille, les conflits, les luttes et les combats socio-politiques, l’autoréférentiel, les peuples originaux, les minorités, la crise climatique.

Voici quelques films que nous allons présenter :

EL PRÍNCIPE DE NANAWA ( Partie 1 & 2 ) de Clarisa NAVAS / 200 minutes / ARGENTINE – COLOMBIE

Pendant plus de dix ans, Clarisa Navas accompagne son protagoniste, un jeune homme surnommé le prince de Nanawa, de son enfance à l’âge adulte. Elle le fait dans une géographie frontalière, cette zone poreuse entre l’Argentine et le Paraguay où l’identité n’est pas un acquis, mais une construction négociée jour après jour. Le film oscille entre autofiction, fiction et réel. On voit le prince de Nanawa, dont la présence incarne non seulement une énergie vitale, mais aussi une résistance silencieuse face au déterminisme social qui l’entoure. Le film suit, avec attention et justesse, un processus de transformation personnelle et la perte inévitable de l’innocence : des éléments qui se configurent comme le cœur dramatique du récit, en résonance avec la jeunesse latino-américaine.

JANKEE de Yamel Thompson / 63 minutes / MEXIQUE – ESPAGNE – CUBA

Yamel, étudiante en cinéma, rencontre Jans, un jeune pêcheur, à La Havane et commence à le filmer dans le but de réaliser un documentaire, mais à mesure que leur lien s’approfondit, leur relation devient le véritable sujet du film.

LI CHAM de Ana TS’UYEB / 74 minutes / MEXIQUE

Li Cham est la renaissance de trois femmes tsotsiles. Après avoir perdu leurs bébés et des membres de leur famille à cause de la violence patriarcale, une partie d’elles meurt. Avec l’arrivée du mouvement zapatiste, leurs rêves refleurissent et elles défendent ce qui a le plus de valeur pour elles : leur terre et une vie de liberté et d’espoir.

AGARRAME FUERTE de Ana Guevara & Leticia Jorge / 74 minutes / URUGUAY

À 39 ans, Adela se retrouve confrontée à la perte prématurée de sa meilleure amie, Elena. Debout au milieu des personnes en deuil lors des funérailles d’Elena, Adela se sent détachée des rituels solennels, ressentant l’absurdité de faire ses adieux à quelqu’un d’aussi cher. Consumée par le choc et le vide qui se profile à l’horizon, Adela devient une voyageuse temporelle inattendue.

SI NO ARDEMOS, COMO ILUMINAR LA NOCHE de Kim TORRES / 85 minutes / COSTA RICA

Laura, treize ans, se sent perdue au sein de sa famille recomposée. Alors que les forêts et les immenses plantations de palmiers commencent à lui sembler un foyer, elle découvre un secret tapi dans l’ombre qui menace les femmes qui lui sont chères.

Et un programme de 8 court-métrages de l’Argentine, Brasil, Cuba et Mexique.

Plusieurs films font partie de la programmation cette année que pour le fort succès du festival dans les années précédentes, il est devenu itinérant avec une programmation en Italie (Rome, Milan). La programmation au Reflet Médicis de cette 6ᵉ édition du festival est possible grâce au soutien de Dulac Cinémas, que permettra de donner un plus large écho en France au festival.

Le festival devrait de nouveau être programmé en Italie et à Buenos Aires.

Le programme complet sur http://www.cinemadefemmes.fr

Le festival Cinéma de Femmes d’Amérique du Sud revient à Paris du 5 au 8 mars. Une sélection de courts et longs métrages de fiction et documentaire réalisés par des femmes argentines, brésiliennes, uruguayennes, cubaines, colombiennes et costariciennes et mexicaines.

Du jeudi 05 mars 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

payant

Les séances au Reflet Médicis : Tarif unique €7,50 / Billetterie en ligne / Cartes Fidélité acceptés / PASS CULTURE

Les 4 séances à Césure sont gratuits, sous réservation.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 110 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-05T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-09T00:59:59+01:00

Date(s) :



http://www.cinemadefemmes.fr ICI Programme au Cinéma Reflet Médicis ICI Programme au Cinéma Reflet Médicis



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

