Festival Les Gueules de Bois Valzin en Petite Montagne

Valzin en Petite Montagne

Festival Les Gueules de Bois

La Côte des vignes Valzin en Petite Montagne Jura

Tarif : 44 – 44 – 112 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 13:30:00

fin : 2026-08-22 01:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Le festival Les Gueules de Bois revient les 20, 21 et 22 août 2026 à Valzin en Petite Montagne, dans le Jura, entre Orgelet et Arinthod, à proximité du Lac de Vouglans. Installé en plein cœur des forêts jurassiennes, sur le plateau de La Côte des Vignes, le festival propose une expérience unique mêlant musique, BMX et univers bois.

Depuis sa première édition en 2019, l’événement n’a cessé de grandir, porté par une forte identité locale, une ambiance conviviale et une communauté fidèle. En 2026, la jauge est limitée à 5 000 personnes par soir, soit 15 000 festivaliers sur trois jours, afin de préserver le confort du public et l’esprit chaleureux du festival.

Côté musique, Les Gueules de Bois met à l’honneur une programmation rock, punk rock, festive et internationale, avec des artistes venus de France et d’ailleurs. Côté BMX, le festival poursuit son ambition de proposer un rendez-vous inédit en France, en accueillant des riders français et internationaux de haut niveau autour de démonstrations et compétitions spectaculaires.

Le bois, véritable porte-étendard du festival, est présent partout sur le site décoration, mobilier, cabanes, points d’eau et créations locales. Ancré dans son territoire, l’événement valorise les savoir-faire jurassiens et francs-comtois tout en soutenant l’économie locale.

Avec ses concerts, ses shows BMX, son cadre naturel exceptionnel, ses espaces de restauration, son camping, son bivouac, ses parkings et ses accès PMR, Les Gueules de Bois promet une nouvelle édition intense, festive et authentique, portée par 300 bénévoles et 80 partenaires. .

La Côte des vignes Valzin en Petite Montagne 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 88 33 31 contact@lesgueulesdebois.fr

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English : Festival Les Gueules de Bois

L’événement Festival Les Gueules de Bois Valzin en Petite Montagne a été mis à jour le 2026-06-15 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses