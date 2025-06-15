Festival Les Heures Musicales d’Aujols Le bourg Aujols

Aujols

Festival Les Heures Musicales d’Aujols

Le bourg Eglise d’Aujols Aujols Lot

Tarif : 45 – 45 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Festival créé par Martin Yates, chef d'orchestre, en collaboration avec Aujols Culture et Loisirs

Festival créé par Martin Yates, chef d'orchestre, en collaboration avec Aujols Culture et Loisirs. Ce festival de musique de chambre, très apprécié dans la région, est rapidement devenu un rendez-vous musical très attendu. Les musiciens de grande qualité et de renommée internationale qui se produisent dans la très belle église Saint Jean-Baptiste ont assuré son succès. Pour cette édition, ce sont trois concerts qui sont programmés, sous la direction artistique de Martin Yates. La billetterie est ouverte une heure avant chaque concert. Toutefois, l’église n’offrant que 200 places avec placement libre, il est préférable de réserver.

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Le bourg Eglise d’Aujols Aujols 46090 Lot Occitanie

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English :

Festival created by Martin Yates, conductor, in collaboration with Aujols Culture et Loisirs

L’événement Festival Les Heures Musicales d’Aujols Aujols a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie