Festival Les heures musicales de la Pentecôte La Nouaye

La Nouaye

Festival Les heures musicales de la Pentecôte

Eglise La Nouaye Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-24

Le dimanche 24 et le lundi 25 mai , pour la Pentecôte, l’Académie Paul Le Flem organise un festival de 6 concerts à l’église de La Nouaye.

Au programme

Dimanche

– 14h Récital de piano autour des compositeurs Bretons Matthieu Jubin nous propose une heure de musique autour des compositeurs bretons d’hier et d’aujourd’hui

– 16h La Bretagne à Braz ouverts Achille Grimault nous conte la Bretagne D’Anatole Le Braz, récits, devinettes, personnages et paysages s’entrecroisent tandis que l’Archet d’Aldo Ripoche en souligne les détails.

– 18h Focus Tout un concert autour d’un compositeur Breton et de ces œuvres. Cette année ce sera la Lorientaise Aimée Rita Strohl La compositrice de la démesure .

Lundi

– 11h Opérette Un voyage au cœur de l’œuvre de Jacques Offenbach, avec Claire Péron qui nous chante les plus célèbres pages du compositeur, accompagnée du violoncelle d’Aldo Ripoche et de l’Accordéon de Camille Privat

– 14h Une grande voix de Bretagne Annie Ebrel chante gwerz, marches et danses de Basse Bretagne

– 16h Les grands classiques pour finir les 4 saisons d’Antonio Vivaldi dans une version pour accordéon et cordes, avec (les oiseaux, le chien qui aboie, l’orage, l’ivrogne et les chasseurs, le patineur et les braises)…et les 4 saisons d’Astor Piazzolla avec les bruits et les tumultes de la ville de Buenos Aires

Et pendant les 2 jours, expo, rencontres autour de l’Eglise St Hubert ou dans la salle municipale en fonction de la météo…

Restauration et buvette sur place.

Tarifs 12€ concert; 30€ pour 3 concerts ou 1j, 50€ pour 6 concerts ou 2j

Billetterie sur place une demi-heure avant les concerts. .

Eglise La Nouaye 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 42 25 79 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Les heures musicales de la Pentecôte La Nouaye a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Montfort Communauté