Les Voix inconnues Église de La Nouaye La Nouaye Samedi 16 mai, 18h30 10€/Gratuit moins de 18 ans – nombre de place limité/réservation conseillée

Duo violon-clavecin, musique traditionnelle écrite ou collectée par des femmes dans l’Écosse des 17ème et 18ème siècles

« Les Voix Oubliées »

Violon/Alto baroque : Morag Johnston

Clavecin : Claude Meneux

Musique traditionnelle et baroque écrite et conservée par les femmes écossaises

La musique de violon des XVIIIe et XIXe siècles est devenue extrêmement populaire en Écosse et cette période est considérée aujourd’hui comme l’âge d’or de ce style musical.

Les femmes composaient, jouaient, partageaient, collectionnaient et même publiaient de la musique de grande qualité, les hommes comme les femmes achetaient et jouaient cette musique. Pourtant, ces voix et ces expériences féminines ont été oubliées dans les livres d’histoire.

Et ce, jusqu’à aujourd’hui.

L’Ensemble Baroque de Rennes, créé en 2016, est constitué de musiciennes et d’artistes professionnelles. Ses membres jouent sur instruments authentiques et s’attachent à faire entendre les œuvres connues et méconnues du répertoire baroque, du XVIème siècle au XVIIème siècle.

Les Autres Regards proposent des projets croisés, alliant la musique baroque à d’autres esthétiques comme la danse, la musique traditionnelle ou l’improvisation contemporaine….

Il s’agit avant tout de partager les clés de la musique baroque et des arts qu’elle rencontre, afin de découvrir cette langue de sons composée pour l’âme et le corps, la « médecine de l’âme ».

Claude Meneux a suivi des études de Lettres Modernes et obtenu un Bachelor de clavecin au Conservatoire d’Utrecht aux Pays-Bas, sous la direction de Siebe Henstra.

Elle complète sa formation de soliste et de continuiste lors de nombreuses master-classes auprès de Bob Van Asperen, Richard Egarr et Gustav Leonhardt. Elle a travaillé avec des ensembles et artistes variés, comme Wilbert Hazelzet, Viola de Hoog, le Combattimento Consort Amsterdam ou le Barokopera Amsterdam. Comme claveciniste, soliste ou continuiste, elle se produit en France et en Europe, dans des projets baroques et transversaux, ainsi que dans de nombreux festivals.

En 2013 elle fonde la compagnie d’artistes La Pie qui Joue et a pris, depuis 2016, la direction de l’Ensemble Baroque de Rennes. Titulaire du Diplôme d’Etat, elle enseigne également le clavecin au CRR de Rennes.

Morag Johnston est une violoniste baroque qui a étudié au Conservatoire Royal de La Haye, aux Pays-Bas, et au Conservatoire de Musique de Brême, en Allemagne. Récemment, elle a travaillé avec La Camerata Chiara, l’Ensemble Baroque de Rennes et Le Banquet Céleste. En France, en 2020, elle interprète Locatelli et Bach en soliste au Festival Recordara de Nantes. Elle enregistre Les Sept Dernières Paroles du Christ sous la direction d’Hervé Niquet pour France Musique et L’Abbaye aux Dames. En Allemagne, elle travaille régulièrement avec l’Ensemble Schirokko basé à Hambourg. Elle s’est produite à l’Elbphilharmonie, à la Totnes Early Music Society, avec la Dutch National Opera Academy et au Globe Theatre de Londres, ainsi que dans le cadre du Utrecht Fringe Festival et du Edinburgh International Fringe Festival.

Pédagogue passionnée et diplômée, elle a enseigné au Royal Birmingham Conservatory et à la Huntly Summer School qu’elle a dirigée pendant 10 ans. En 2020, elle a mis en place le projet de mémorisation Scottish Whispers qui enseigne la musique folk aux étudiants du monde entier avec une méthode auditive unique. En 2024, elle commence une thèse de doctorat sur les femmes musiciennes en Ecosse à l’époque baroque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-16T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-16T19:30:00.000+02:00

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ensemblebaroquederennes@gmail.com 0774866816 https://www.helloasso.com/associations/la-pie-qui-joue/evenements/fete-de-la-bretagne-la-nouaye-les-voix-oubliees

Église de La Nouaye La Nouaye La Nouaye 35137 Ille-et-Vilaine



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