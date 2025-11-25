Festival les imPrO’bables Lathus-Saint-Rémy
Festival les imPrO’bables Lathus-Saint-Rémy jeudi 14 mai 2026.
Festival les imPrO’bables
2 Rue de la Ferme Lathus-Saint-Rémy Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-16
2026-05-14
Que vous soyez adeptes de musiques, proches de la nature, fans d’activités surprenantes et inédites… Il y en a pour tous les goûts, pour les petits comme pour les grands !
Retrouvez des animations insolites, des spectacles surprenants et des concerts entraînants. .
2 Rue de la Ferme Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 83 30 accueil@cpa-lathus.asso.fr
