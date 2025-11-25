Festival les imPrO’bables Lathus-Saint-Rémy

Festival les imPrO’bables

2 Rue de la Ferme Lathus-Saint-Rémy Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-16

2026-05-14

Que vous soyez adeptes de musiques, proches de la nature, fans d’activités surprenantes et inédites… Il y en a pour tous les goûts, pour les petits comme pour les grands !

Retrouvez des animations insolites, des spectacles surprenants et des concerts entraînants. .

2 Rue de la Ferme Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 83 30 accueil@cpa-lathus.asso.fr

