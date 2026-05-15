Lorigné

Festival les Jacasseries

Queue d’ageasse Lorigné Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Ami.e entends-tu les mésanges et les pies qui jacasseuuuhent ?!!

Cette année, les oiseaux ont traversé des déserts arides… mais le printemps est inexorable, caramba ! Alors, nous nous joignons à elles pour vous annoncer la deuxième édition du festival Les Jacasseries !

Retrouvons-nous les 20 & 21 juin 2026 sur le magnifique site de la balade de Queue d’Ageasse et ses célèbres cactus géants (endémiques de la pampa du sud-Deux Sèvres).

Toute la raya de l’As de Pie a bien travaillé pour vous proposer une programmation pensée pour toutes et tous, où même les plus timides et les moins habitué.e.s trouveront leur place !

Enfin, on a réservé le soleil et les étoiles, dernière touche d’énergie nécessaire pour danser, rire, fêter la musique, manger local, célébrer nos différences et partager tout ce qu’on peut, tant qu’on peut !

Aficionados, levantense ! .

Queue d’ageasse Lorigné 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Lasdepie@etik.com

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English : Festival les Jacasseries

L’événement Festival les Jacasseries Lorigné a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Pays Mellois