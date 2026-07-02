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AGENDA · Belmont-Sainte-Foi

Festival les Mélodies du Causse Quatuor Varèse Belmont-Sainte-Foi

mardi 4 août 2026 · Belmont-Sainte-Foi

Festival les Mélodies du Causse Quatuor Varèse Belmont-Sainte-Foi

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
46230 Belmont-Sainte-Foi
Département
Lot
Tarif
15 15 Général

Belmont-Sainte-Foi

Festival les Mélodies du Causse Quatuor Varèse

Belmont-Sainte-Foi Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Le Quatuor Varèse interprètera l'une des œuvres phares du répertoire de quatuor à cordes ainsi qu'un quintette à deux violoncelles, accompagné par Sylvain Linon, directeur artistique du festival

Le Quatuor Varèse interprètera l'une des œuvres phares du répertoire de quatuor à cordes ainsi qu'un quintette à deux violoncelles, accompagné par Sylvain Linon, directeur artistique du festival. ​ ​​​​​​

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Belmont-Sainte-Foi 46230 Lot Occitanie  

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English :

The Var%E8se Quartet will perform one of the masterpieces of the string quartet repertoire as well as a quintet for two cellos, accompaniedby Sylvain Linon, the festival’s artistic director

L’événement Festival les Mélodies du Causse Quatuor Varèse Belmont-Sainte-Foi a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cahors Vallée du Lot

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