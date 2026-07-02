Festival les Mélodies du Causse Quatuor Varèse Belmont-Sainte-Foi
mardi 4 août 2026 · Belmont-Sainte-Foi
Informations pratiques
Belmont-Sainte-Foi
Festival les Mélodies du Causse Quatuor Varèse
Belmont-Sainte-Foi Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Le Quatuor Varèse interprètera l'une des œuvres phares du répertoire de quatuor à cordes ainsi qu'un quintette à deux violoncelles, accompagné par Sylvain Linon, directeur artistique du festival
Le Quatuor Varèse interprètera l'une des œuvres phares du répertoire de quatuor à cordes ainsi qu'un quintette à deux violoncelles, accompagné par Sylvain Linon, directeur artistique du festival.
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Belmont-Sainte-Foi 46230 Lot Occitanie
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English :
The Var%E8se Quartet will perform one of the masterpieces of the string quartet repertoire as well as a quintet for two cellos, accompaniedby Sylvain Linon, the festival’s artistic director
L’événement Festival les Mélodies du Causse Quatuor Varèse Belmont-Sainte-Foi a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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