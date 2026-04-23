La Mesnière

Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Pierre Fouchenneret, violon et Romain Descharmes, piano

Eglise La Mesnière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Robert SCHUMANN trois romances opus 94

Robert SCHUMANN sonate n°3 en la mineur

Entracte

Clara SCHUMANN trois romances opus 22

Ottorino RESPIGHI sonate en si mineur .

Eglise La Mesnière 61560 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 contact@ot-mortagneaauperche.fr

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English : Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Pierre Fouchenneret, violon et Romain Descharmes, piano

L’événement Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Pierre Fouchenneret, violon et Romain Descharmes, piano La Mesnière a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE