Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Pierre Fouchenneret, violon et Romain Descharmes, piano La Mesnière
Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Pierre Fouchenneret, violon et Romain Descharmes, piano La Mesnière dimanche 28 juin 2026.
La Mesnière
Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Pierre Fouchenneret, violon et Romain Descharmes, piano
Eglise La Mesnière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Robert SCHUMANN trois romances opus 94
Robert SCHUMANN sonate n°3 en la mineur
Entracte
Clara SCHUMANN trois romances opus 22
Ottorino RESPIGHI sonate en si mineur .
Eglise La Mesnière 61560 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 contact@ot-mortagneaauperche.fr
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English : Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Pierre Fouchenneret, violon et Romain Descharmes, piano
L’événement Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Pierre Fouchenneret, violon et Romain Descharmes, piano La Mesnière a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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