Fête communale La Mesnière
Fête communale La Mesnière dimanche 21 juin 2026.
La Mesnière
Fête communale
Le bourg La Mesnière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête communale organisée par le comité des fêtes de La Mesnière.
Vide-greniers toute la journée. .
Le bourg La Mesnière 61560 Orne Normandie
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English : Fête communale
L’événement Fête communale La Mesnière a été mis à jour le 2026-02-27 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE