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Fête communale La Mesnière

Fête communale La Mesnière dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 61560 La Mesnière

Département : Orne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

La Mesnière

Fête communale

Le bourg La Mesnière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête communale organisée par le comité des fêtes de La Mesnière.
Vide-greniers toute la journée.   .

Le bourg La Mesnière 61560 Orne Normandie  

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English : Fête communale

L’événement Fête communale La Mesnière a été mis à jour le 2026-02-27 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE