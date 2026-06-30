Festival les Odyssées du Lys La Fleur de Lys Saincaize-Meauce

Informations pratiques

Saincaize-Meauce

Festival les Odyssées du Lys

La Fleur de Lys 1 Chemin de la Royauté Saincaize-Meauce Nièvre

Tarif : 7 – 7 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:30:00

fin : 2026-08-22 23:59:00

Date(s) :

2026-08-22

Chaque été, la Fleur de Lys vous accueille pour un après-midi de jeux et ateliers artistiques suivie d’une soirée concert qui se termine par un grand karaoké !

L’idée faire découvrir des univers musicaux et pratiques éclectiques et surtout passer un moment convivial.

Samedi 22 août à Saincaize Meauce, journée organisée par l’association La Chevêche ateliers de 15h30 à 18h puis concert d’Esquif, duo pop-rock de compositions originales et de reprises.

Tarifs: 17€ / 10€ et entrée gratuite aux moins de 12 ans.

Billetterie en ligne .

La Fleur de Lys 1 Chemin de la Royauté Saincaize-Meauce 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté fleur2lys5869@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival les Odyssées du Lys

L’événement Festival les Odyssées du Lys Saincaize-Meauce a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Grand Nevers