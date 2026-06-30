Festival les Odyssées du Lys La Fleur de Lys Saincaize-Meauce
samedi 22 août 2026 · La Fleur de Lys · Saincaize-Meauce
Informations pratiques
Saincaize-Meauce
Festival les Odyssées du Lys
La Fleur de Lys 1 Chemin de la Royauté Saincaize-Meauce Nièvre
Tarif : 7 – 7 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:30:00
fin : 2026-08-22 23:59:00
Date(s) :
2026-08-22
Chaque été, la Fleur de Lys vous accueille pour un après-midi de jeux et ateliers artistiques suivie d’une soirée concert qui se termine par un grand karaoké !
L’idée faire découvrir des univers musicaux et pratiques éclectiques et surtout passer un moment convivial.
Samedi 22 août à Saincaize Meauce, journée organisée par l’association La Chevêche ateliers de 15h30 à 18h puis concert d’Esquif, duo pop-rock de compositions originales et de reprises.
Tarifs: 17€ / 10€ et entrée gratuite aux moins de 12 ans.
Billetterie en ligne .
La Fleur de Lys 1 Chemin de la Royauté Saincaize-Meauce 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté fleur2lys5869@gmail.com
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English : Festival les Odyssées du Lys
L’événement Festival les Odyssées du Lys Saincaize-Meauce a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Grand Nevers