Festival Les Oies Sauvages La Patte d’Oie Douarnenez

Douarnenez

Festival Les Oies Sauvages

La Patte d’Oie 60 Rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-13

Le Festival se déroule à la Patte d’Oie avec une programmation éclectique de concerts, animations et ateliers. Propositions artistiques insolites et fantaisies, surprises et découvertes à différents moments de la journée !

Au programme

– Jeudi 21 à 18h Fest-Noz TAN + Latar + Mickael Vidal

– Vendredi 22 Concert Demain sans faute à 22h à a Moussette

– Samedi 23 à 09h Concert Jean Rondeau

– Samedi 23 journée Balade sonore, botanique, ornitho, contée et pique-nique. Avec Antoine Ullman, David Bultel, Jean Floch, Yveline Méhat

– Samedi 23 à 19h Concert La Société des Timides à la Parade des Oiseaux

– Samedi 23 Soirée Dub à Tribord à 22h (Lulu) After au Ban ! (DJ-Set)

– Dimanche 24 à 18h Quizz

Programme complet sur leur site. .

La Patte d’Oie 60 Rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Oies Sauvages

L’événement Festival Les Oies Sauvages Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ