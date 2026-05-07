Festival Les Oies Sauvages La Patte d’Oie Douarnenez
Festival Les Oies Sauvages La Patte d’Oie Douarnenez mercredi 13 mai 2026.
Douarnenez
Festival Les Oies Sauvages
La Patte d’Oie 60 Rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-13
Le Festival se déroule à la Patte d’Oie avec une programmation éclectique de concerts, animations et ateliers. Propositions artistiques insolites et fantaisies, surprises et découvertes à différents moments de la journée !
Au programme
– Jeudi 21 à 18h Fest-Noz TAN + Latar + Mickael Vidal
– Vendredi 22 Concert Demain sans faute à 22h à a Moussette
– Samedi 23 à 09h Concert Jean Rondeau
– Samedi 23 journée Balade sonore, botanique, ornitho, contée et pique-nique. Avec Antoine Ullman, David Bultel, Jean Floch, Yveline Méhat
– Samedi 23 à 19h Concert La Société des Timides à la Parade des Oiseaux
– Samedi 23 Soirée Dub à Tribord à 22h (Lulu) After au Ban ! (DJ-Set)
– Dimanche 24 à 18h Quizz
Programme complet sur leur site. .
La Patte d’Oie 60 Rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Les Oies Sauvages
L’événement Festival Les Oies Sauvages Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
À voir aussi à Douarnenez (Finistère)
- Rencontre Autour des pêcheurs de Raoul Brandao Douarnenez 7 mai 2026
- Repas grec et ciné-conférence Rue Monte au Ciel Douarnenez 8 mai 2026
- Concert pop rock garage Chien d’enfant VandB Douarnenez 8 mai 2026
- Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez 9 mai 2026
- Visite guidée des vieux quartiers de Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez 12 mai 2026