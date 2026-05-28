Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez
Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez samedi 6 juin 2026.
Douarnenez
Lecture musicale
Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.
Prochaine lecture: des extraits de Le cycle des pigeons de Ariel Spiegler, éd. des compagnons d’humanité, 2023. .
Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lecture musicale Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
À voir aussi à Douarnenez (Finistère)
- Rencontre avec Julia Thévenot, pour la sortie du tome deux de Millepertuis, à la Librairie de l’Angle Rouge Librairie de l’Angle rouge Douarnenez 28 mai 2026
- Exposition de la Galerie Plein-Jour Singulière géométrie Place des Halles Douarnenez 29 mai 2026
- Orchesplage et Crustacés Douarnenez 29 mai 2026
- Boardercross de Douarnenez Sardines Volantes Parking du Centre des arts Douarnenez 30 mai 2026
- Séance d’écoute Témoignages d’anciennes ouvrières d’usines Place de l’Enfer Douarnenez 30 mai 2026