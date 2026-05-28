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Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez

Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez samedi 6 juin 2026.

Lieu : Ti an trouz

Adresse : 8, rue Jean Jaurès

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Douarnenez

Lecture musicale

Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.
Prochaine lecture: des extraits de  Le cycle des pigeons  de Ariel Spiegler, éd. des compagnons d’humanité, 2023.   .

Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26 

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English :

L’événement Lecture musicale Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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