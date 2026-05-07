Boardercross de Douarnenez Sardines Volantes Parking du Centre des arts Douarnenez

Douarnenez

Boardercross de Douarnenez Sardines Volantes

Parking du Centre des arts 21 Boulevard du Général de Gaulle Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Les Sardines Volantes de Douarnenez vous préparent un week-end bien chargé ride, vitesse, musique et bonne ambiance au bord du port !

Programme

Samedi 30 mai

– 9h 11h installation du spot

– 11h 15h initiation au bibi bob (luge à roulettes)

– 11h 17h entraînement libre (skate, roller, bibi bob, surfskate, longboard…)

– 17h 18h contest best tricks

– 18h 23h concerts avec Sardines Destroyed, Broken Wall + guest

Tombola pendant la soirée

Dimanche 31 mai

– 10h 16h30 compétitions (roller, skate, longboard, surfskate, bibi bob)

– 17h remise des prix

– Stand de petite restauration (midi & goûter)

– Présence de stands Dreuz Skateboard & Fasboa Road Trip

– Prêt de matériel possible (protections, surfskate, longboard, bibi bob)

– Sécurité Protections obligatoires casque, genouillères, coudières, gants fortement conseillés

– Présence de la Protection Civile lors des concerts

– Stand prévention avec la MJC de Douarnenez

– Inscriptions sur place, directement au départ du spot .

Parking du Centre des arts 21 Boulevard du Général de Gaulle Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 41 39 25 83

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English : Boardercross de Douarnenez Sardines Volantes

L’événement Boardercross de Douarnenez Sardines Volantes Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ