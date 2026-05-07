Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Boardercross de Douarnenez Sardines Volantes Parking du Centre des arts Douarnenez

Boardercross de Douarnenez Sardines Volantes Parking du Centre des arts Douarnenez samedi 30 mai 2026.

Lieu : Parking du Centre des arts

Adresse : 21 Boulevard du Général de Gaulle

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Douarnenez

Boardercross de Douarnenez Sardines Volantes

Parking du Centre des arts 21 Boulevard du Général de Gaulle Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Les Sardines Volantes de Douarnenez vous préparent un week-end bien chargé ride, vitesse, musique et bonne ambiance au bord du port !

Programme

Samedi 30 mai
– 9h 11h installation du spot
– 11h 15h initiation au bibi bob (luge à roulettes)
– 11h 17h entraînement libre (skate, roller, bibi bob, surfskate, longboard…)
– 17h 18h contest best tricks
– 18h 23h concerts avec Sardines Destroyed, Broken Wall + guest
Tombola pendant la soirée

Dimanche 31 mai
– 10h 16h30 compétitions (roller, skate, longboard, surfskate, bibi bob)
– 17h remise des prix

– Stand de petite restauration (midi & goûter)
– Présence de stands Dreuz Skateboard & Fasboa Road Trip
– Prêt de matériel possible (protections, surfskate, longboard, bibi bob)
– Sécurité Protections obligatoires casque, genouillères, coudières, gants fortement conseillés
– Présence de la Protection Civile lors des concerts
– Stand prévention avec la MJC de Douarnenez
– Inscriptions sur place, directement au départ du spot   .

Parking du Centre des arts 21 Boulevard du Général de Gaulle Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 41 39 25 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boardercross de Douarnenez Sardines Volantes

L’événement Boardercross de Douarnenez Sardines Volantes Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

À voir aussi à Douarnenez (Finistère)