Boardercross de Douarnenez Sardines Volantes Parking du Centre des arts Douarnenez
Boardercross de Douarnenez Sardines Volantes Parking du Centre des arts Douarnenez samedi 30 mai 2026.
Douarnenez
Boardercross de Douarnenez Sardines Volantes
Parking du Centre des arts 21 Boulevard du Général de Gaulle Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Les Sardines Volantes de Douarnenez vous préparent un week-end bien chargé ride, vitesse, musique et bonne ambiance au bord du port !
Programme
Samedi 30 mai
– 9h 11h installation du spot
– 11h 15h initiation au bibi bob (luge à roulettes)
– 11h 17h entraînement libre (skate, roller, bibi bob, surfskate, longboard…)
– 17h 18h contest best tricks
– 18h 23h concerts avec Sardines Destroyed, Broken Wall + guest
Tombola pendant la soirée
Dimanche 31 mai
– 10h 16h30 compétitions (roller, skate, longboard, surfskate, bibi bob)
– 17h remise des prix
– Stand de petite restauration (midi & goûter)
– Présence de stands Dreuz Skateboard & Fasboa Road Trip
– Prêt de matériel possible (protections, surfskate, longboard, bibi bob)
– Sécurité Protections obligatoires casque, genouillères, coudières, gants fortement conseillés
– Présence de la Protection Civile lors des concerts
– Stand prévention avec la MJC de Douarnenez
– Inscriptions sur place, directement au départ du spot .
Parking du Centre des arts 21 Boulevard du Général de Gaulle Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 41 39 25 83
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English : Boardercross de Douarnenez Sardines Volantes
L’événement Boardercross de Douarnenez Sardines Volantes Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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