Orchesplage et Crustacés Douarnenez
Orchesplage et Crustacés Douarnenez vendredi 29 mai 2026.
Douarnenez
Orchesplage et Crustacés
Rue des Sables Blancs Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Orchesplage et Crustacés
A l’occasion de ce concert organisé à la plage des Sables Blancs de Tréboul par l’école de musique et de danse de Douarnenez, les musiciens de l’orchestre d’harmonie, auront le plaisir de présenter un répertoire conçu autour des thèmes de la plage, de la mer et des vacances. .
Rue des Sables Blancs Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 92 32
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English :
L’événement Orchesplage et Crustacés Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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