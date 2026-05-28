Douarnenez

Orchesplage et Crustacés

Rue des Sables Blancs Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Orchesplage et Crustacés

A l’occasion de ce concert organisé à la plage des Sables Blancs de Tréboul par l’école de musique et de danse de Douarnenez, les musiciens de l’orchestre d’harmonie, auront le plaisir de présenter un répertoire conçu autour des thèmes de la plage, de la mer et des vacances. .

Rue des Sables Blancs Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 92 32

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English :

L’événement Orchesplage et Crustacés Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PAYS DE DOUARNENEZ