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Atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre Les cargaisons insolites Librairie de l’Angle rouge Douarnenez

Atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre Les cargaisons insolites Librairie de l’Angle rouge Douarnenez samedi 30 mai 2026.

Lieu : Librairie de l'Angle rouge

Adresse : 9 rue de l'Hôpital

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Douarnenez

Atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre Les cargaisons insolites

Librairie de l’Angle rouge 9 rue de l’Hôpital Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30 15:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Claude Favre est poète et performeuse. Elle a reçu le prix Arthur Rimbaud 2025 pour son dernier livre, Membres fantômes/Temps mêlés (éd. Lanskine)

À partir de l’écoute et de la lecture de textes contemporains variés

– Travail sur la voix du texte c’est-à-dire l’oralité présente dans un texte écrit
– Exercices individuels ou à plusieurs, parfois contradictoires
Afin que la lecture travaille le texte et notre rapport au langage, venez avec vos silences, vos questions, vos défauts.

Public ouvert à toutes tous à partir de 15 ans
Seules la bienveillance, l’écoute et la curiosité sont requises
Participation 15 euros tarif plein, 10 euros tarif réduit   .

Librairie de l’Angle rouge 9 rue de l’Hôpital Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 22 12 99 28 

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English : Atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre Les cargaisons insolites

L’événement Atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre Les cargaisons insolites Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-04 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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