Atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre Les cargaisons insolites Librairie de l’Angle rouge Douarnenez
Atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre Les cargaisons insolites Librairie de l’Angle rouge Douarnenez samedi 30 mai 2026.
Douarnenez
Atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre Les cargaisons insolites
Librairie de l’Angle rouge 9 rue de l’Hôpital Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30 15:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Claude Favre est poète et performeuse. Elle a reçu le prix Arthur Rimbaud 2025 pour son dernier livre, Membres fantômes/Temps mêlés (éd. Lanskine)
À partir de l’écoute et de la lecture de textes contemporains variés
– Travail sur la voix du texte c’est-à-dire l’oralité présente dans un texte écrit
– Exercices individuels ou à plusieurs, parfois contradictoires
Afin que la lecture travaille le texte et notre rapport au langage, venez avec vos silences, vos questions, vos défauts.
Public ouvert à toutes tous à partir de 15 ans
Seules la bienveillance, l’écoute et la curiosité sont requises
Participation 15 euros tarif plein, 10 euros tarif réduit .
Librairie de l’Angle rouge 9 rue de l’Hôpital Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 22 12 99 28
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English : Atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre Les cargaisons insolites
L’événement Atelier de lecture à voix haute, animé par Claude Favre Les cargaisons insolites Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-04 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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