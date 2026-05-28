Exposition de la Galerie Plein-Jour Singulière géométrie Place des Halles Douarnenez
Exposition de la Galerie Plein-Jour Singulière géométrie Place des Halles Douarnenez vendredi 29 mai 2026.
Douarnenez
Exposition de la Galerie Plein-Jour Singulière géométrie
Place des Halles 4 Rue Eugène Kérivel Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-05-29
La galerie Plein-jour a le plaisir de réunir cinq artistes pour une exploration de formes, de rythmes et de couleurs où la géométrie quitte la rigueur pour devenir respiration et sensibilité. Jouant avec les lignes, les équilibres, les matières et les espaces, Doris Erbacher (Allemagne), Kawashima Saya (Japon), Jean-Sylvain Roveri (France), Viva Yazon (USA) et Dans Wong (Chine) nous invitent à imaginer autrement la relation entre structure et intuition, abstraction et perception, organisation et liberté.
La galerie est ouverte le jeudi et le vendredi de 15 h à 19 h
Le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h
Le dimanche de 10 h à 12 h 30 .
Place des Halles 4 Rue Eugène Kérivel Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 7 81 73 41 85
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English :
L’événement Exposition de la Galerie Plein-Jour Singulière géométrie Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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