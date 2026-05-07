Rencontre avec Julia Thévenot, pour la sortie du tome deux de Millepertuis, à la Librairie de l’Angle Rouge Librairie de l’Angle rouge Douarnenez

Douarnenez

Rencontre avec Julia Thévenot, pour la sortie du tome deux de Millepertuis, à la Librairie de l’Angle Rouge

Librairie de l’Angle rouge 9 rue de l’Hôpital Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

En octobre 2023, Elia partageait son enthousiasme pour le roman Mille Pertuis, de Julia Thévenot, “un bijou pour ado-jeune adulte, qui revisite avec génie le du roman de sorcellerie. Ortie, 15 ans, est l’héroïne de Millepertuis, et dire que son existence n’est pas de tout repos est un euphémisme. Mais quand exactement tout à commencé à partir en sucette dans sa vie? Lorsqu’elle est devenue amie avec un Commun? Quand elle a compris qui étaient les chats du 2ème étage? Quand elle a offert à son Destin un nouvel hôte? Lorsque sa petite sœur a bu un bol de javel? Quand la grêle l’a démasquée? Et la fée là-dedans, elle a quelle incidence? Pour le savoir, partez à la suite du lapin blanc du nom de Vaurien et des 3 sœurs d’Alambrin, Ortie, Ronce et Épine dans les dédales de leur enfance faite de scalpel, incantation de 3ème degré, fiole de salive, papier au lait (quelle idée géniale!) et Chasseurs redoutés”.

On attendait avec hâte le tome 2… Et voilà qu’on le célèbre avec l’autrice, le jour même de sa sortie !

Pour l’occasion, on a proposé aux lycéen.nes de Jean-Marie Le Bris de co-animer la rencontre. .

Librairie de l’Angle rouge 9 rue de l’Hôpital Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 22 12 99 28

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English : Rencontre avec Julia Thévenot, pour la sortie du tome deux de Millepertuis, à la Librairie de l’Angle Rouge

L’événement Rencontre avec Julia Thévenot, pour la sortie du tome deux de Millepertuis, à la Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-04 par OT PAYS DE DOUARNENEZ