Séance d’écoute Témoignages d’anciennes ouvrières d’usines Place de l’Enfer Douarnenez

Douarnenez

Séance d’écoute Témoignages d’anciennes ouvrières d’usines

Place de l’Enfer Auditorium Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Port-musée vous invite à écouter des témoignages poignants de femmes, filles ou épouses de marins, ouvrières d’usine collectés par Nicole Le Garrec à la fin des années 70. Nicole Le Garrec sera présente et partagera ses souvenirs avec le public.

L’association Mémoires de la ville présentera son dernier ouvrage consacré à des portraits de Douarnenistes.

Une soirée organisée en partenariat avec les associations Les Amis de Nicole et Félix Le Garrec et Mémoire de la ville. .

Place de l’Enfer Auditorium Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance d’écoute Témoignages d’anciennes ouvrières d’usines

L’événement Séance d’écoute Témoignages d’anciennes ouvrières d’usines Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ