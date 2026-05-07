Séance d’écoute Témoignages d’anciennes ouvrières d’usines Place de l’Enfer Douarnenez
Séance d’écoute Témoignages d’anciennes ouvrières d’usines Place de l’Enfer Douarnenez samedi 30 mai 2026.
Douarnenez
Séance d’écoute Témoignages d’anciennes ouvrières d’usines
Place de l’Enfer Auditorium Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Port-musée vous invite à écouter des témoignages poignants de femmes, filles ou épouses de marins, ouvrières d’usine collectés par Nicole Le Garrec à la fin des années 70. Nicole Le Garrec sera présente et partagera ses souvenirs avec le public.
L’association Mémoires de la ville présentera son dernier ouvrage consacré à des portraits de Douarnenistes.
Une soirée organisée en partenariat avec les associations Les Amis de Nicole et Félix Le Garrec et Mémoire de la ville. .
Place de l’Enfer Auditorium Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance d’écoute Témoignages d’anciennes ouvrières d’usines
L’événement Séance d’écoute Témoignages d’anciennes ouvrières d’usines Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
À voir aussi à Douarnenez (Finistère)
- Rencontre Autour des pêcheurs de Raoul Brandao Douarnenez 7 mai 2026
- Repas grec et ciné-conférence Rue Monte au Ciel Douarnenez 8 mai 2026
- Concert pop rock garage Chien d’enfant VandB Douarnenez 8 mai 2026
- Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez 9 mai 2026
- Visite guidée des vieux quartiers de Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez 12 mai 2026